Termina pela segunda vez namoro entre mãe de Neymar e Tiago Ramos

Chegou ao fim, pela segunda vez, o namoro entre Nadine Gonçalver, a mãe do Neymar, e o modelo Tiago Ramos. Segundo informações de Fabíola Reipert, com a nova separação, agora o modelo, que morava em Recife antes de se juntar com Nadine, está hospedado na casa de amigos, em São Paulo.

Reprodução/Instagram Namorado da mãe de Neymar





Na última semana, uma briga feia que acabou com Tiago indo parar no hospital com um corte no braço por causa de um caco de vidro. O modelo lesionou o tendão do tríceps, levou 12 pontos e segue fazendo uso de antibióticos para evitar uma infecção.

O primeiro término do casal aconteceu logo após eles assumirem publicamente o relacionamento. Isso porque informações sobre o passado de Tiago vieram à tona e a família de Nadine se posicionou contra o namoro dos dois.