Estado abre processo seletivo para contratação emergencial temporária de médicos clínicos e intensivistas em Rondônia

Para fins de prevenção e enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19), o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas (Segep), abre o processo seletivo para contratação temporária, em caráter emergencial, de médicos intensivista e clínico geral.

O contrato prevê jornadas de 40 e 20 horas semanais para ampliação imediata da cobertura assistencial à população. "Estamos com necessidade de profissionais, especialmente para atender nos novos leitos de UTI e clínicos que estão sendo abertos, além de todas as unidades localizadas no interior", destacou a gerente de Recursos Humanos da Sesau, Neucila Baratto.

Para se inscrever o candidato deverá acessar o portal http://emergencial.sesau.ro.gov.br/. As vagas são destinadas aos municípios de Buritis, Cacoal, Porto Velho, incluindo o distrito de Extrema e São Francisco do Guaporé, para atender as unidades estaduais de saúde no enfrentamento da emergência decorrente do novo coronavírus, mediante as condições especiais estabelecidas no edital e seus anexos.

O quantitativo de vagas não está limitado ao número inicialmente previsto neste edital, podendo ser redimensionado continuamente, considerando que o número de leitos geridos pode ser ampliado sistematicamente de acordo com a demanda de atendimento.

