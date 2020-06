"E o Vento Levou" sai do catálogo da HBO após protestos contra racismo

"E o Vento Levou" não está mais na plataforma de streaming HBO Max. Em meio às grandes manifestações contra o racismo que acontecem pelo mundo, os canais de televisão passaram a revisar o conteúdo oferecido e a plataforma decidiu retirar o filme de seu acervo na última terça-feira (9).

Divulgação "E o Vento Levou"





Lançado em 1939, a obra aborda a Guerra Civil americana, representando escravos conformados e heroicos proprietários de escravos, aspectos que têm sido alvo de críticas."'E o Vento Levou' é um produto de seu tempo e contém alguns dos preconceitos étnicos e raciais que, infelizmente, têm sido comuns na sociedade americana", afirmou um porta-voz da HBO Max em comunicado à AFP .

"Estas representações racistas estavam erradas na época e estão erradas hoje, e sentimos que manter este título disponível sem uma explicação e uma denúncia dessas representações seria irresponsável", completou.

Segundo artigo escrito por John Ridley, autor de "12 Anos de Escravidão", no Los Angeles Times, "E o Vento Levou" deveria ser retirado porque "não fica apenas aquém da representação, mas ignora os horrores da escravidão e perpetua alguns dos estereótipos mais dolorosos das pessoas de cor".

O filme será disponibilizado novamente na plataforma, mas junto com uma discussão sobre o seu contexto histórico. A data de seu relançamento, no entanto, não foi divulgada. Apesar disso, nenhum corte será feito no longa-metragem. "Se vamos criar um futuro mais justo, equitativo e inclusivo, nós devemos primeiro reconhecer e entender nossa história", afirmou a HBO Max.

A decisão causou polêmica na internet. "Mais uma vitória dos afromimizentos radicais. Em nome da burrice politicamente correta, clássico do cinema é retirado de plataforma. A censura foi a pedido dos mesmos que aplaudem as depredações e mortes do Black Lives Matter. Estamos no mau caminho", disse Sérgio Camargo, que recentemente se envolveu em uma polêmica sobre racismo. Mais internautas também se posicionaram contra a decisão do HBO.

Mais uma vitória dos afromimizentos radicais. Em nome da burrice politicamente correta, clássico do cinema é retirado de plataforma. A censura foi a pedido dos mesmos que aplaudem as depredações e mortes do Black Lives Matter. Estamos no mau caminho. pic.twitter.com/ZrKCAr1v3i — Sérgio Camargo (@sergiodireita1) June 10, 2020





"Ninguém vai saber mais desse filme em alguns anos". O filme é ...E o Vento Levou. Ele é de 1939. "Difícil identificação com os personagens". Ainda bem que tudo mudou desde a GUERRA CIVIL NORTE-AMERICANA. O que vc sugere como filme bom? Mulheres queimando sutiã naquela época? https://t.co/oJuheZ7duo — Vera Magalhães (@veramagalhaes) June 10, 2020





Com o cancelamento de um clássico do cinema como "...E O Vento Levou", fica evidente que já vivemos na cultura do reducionismo, na qual perdemos a nossa capacidade de aceitarmos não só o contraditório, mas sobretudo o paradoxo - a base de qualquer discussão cultural sadia. — Martim Vasques (@martimvasques) June 10, 2020





Pra quem tá acusando a Warner e a HBO de fazer "revisionismo histórico" ao remover o clássico "...E o vento levou" de seu catálogo, está ignorando que o filme se tornou controverso exatamente por seu caráter revisionista sobre a Guerra da Secessão. — James Cimino ???????????????? (@rei_da_selfie) June 10, 2020









Já outros apoiaram a atitude da empresa:

A HBO retirou o "E tudo o vento levou" da sua lista, por perpetuar o racismo. Isto está bonito, está! — F. Seixas da Costa (@seixasdacosta) June 10, 2020





HBO Max retirou E O Vento Levou de seu catálogo e só irá recolocá-lo depois de adicionar um disclaimer alertando sobre o racismo na história.

Acho uma decisão excelente, já que não dá pra apagar a história, que seja contextualizada e seja usada para conscientizar. — Kühn und Bürgerlich ??? (@NeeSelvia) June 10, 2020





Rindo dos comentários sobre o filme "E o Vento Levou". Porque tipo... São brancos querendo explicar o que é o racismo e o que aconteceu na época para pessoas pretas... Cara, é muito sem noção! — the sea mage (@oceandruida) June 10, 2020