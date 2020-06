Seas conscientiza população sobre cuidados para evitar doenças através do consumo de alimentos contaminados

.

Nesta semana em que comemora-se o Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, data instituída no dia 7 de junho pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), por meio da Coordenação de Desenvolvimento Social (CODS) e da Gerência de Segurança Alimentar e Nutricional (GSAN), conscientiza a população sobre a importância dos cuidados com a higiene e o armazenamento dos alimentos para evitar as Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA).

A segurança dos alimentos vai além da compra de produtos dentro do prazo de validade. Saber as condições de higiene e armazenamento daquilo que estamos consumindo é de suma importância para a saúde humana, por isso a Seas tem atuado com a elaboração de projetos e desenvolvimento de equipamentos públicos para combater à fome, permitir o acesso à água pura de qualidade, atendendo, principalmente, pessoas em situação de vulnerabilidade social, além de desenvolver, promover e acompanhar ações que favoreçam a implementação da Segurança Alimentar e Nutricional. Uma parceria foi firmada com órgãos, entidades, sociedade civil e Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional para que sejam assegurados o Direito Humano a Alimentação Adequada (DHAA).

CRIANÇAS: GRUPO DE MAIOR RISCO

De acordo com dados do Ministério da Saúde existem mais de 250 tipos de doenças transmitidas por alimentos no mundo, sendo que a maioria delas é infecção causada por bactérias e suas toxinas, vírus e outros parasitas. A salmonella ou salmonellose é uma das bactérias mais comuns que provoca sintomas como vômitos, diarreia, febre, dor do estômago, cansaço e perda de apetite.

Ainda de acordo com os dados, estima-se que uma em cada dez pessoas adoecem após consumir alimentos contaminados, e que 420 mil pessoas morrem a cada ano. As crianças menores de cinco anos são as mais afetadas, com 125 mil mortes anuais. Mesmo diante dos dados alarmantes, é possível se proteger adotando medidas de prevenção.

HIGIENE CORRETA DOS ALIMENTOS

Para evitar a contaminação e consumo destes alimentos contaminados, é necessária a conscientização de toda a sociedade, já que os alimentos antes de chegarem à mesa da dona de casa, passam pela cadeia de produção agrícola, processamento, fabricação e a preparação.

Ao ter contato com alimentos, a dona de casa e demais consumidores devem atentar-se às principais medidas de higiene, como lavar bem as mãos, antes, durante ou depois de manipular ou consumir os alimentos; lavar frutas e verduras antes do consumo e, se possível, imergir em soluções cloradas (uma colher de sopa para cada mil litros), e após enxaguar bem estará pronto para o consumo.

ARMAZENAMENTO ADEQUADO

É importante armazenar frutas e verduras dentro da geladeira; congelar as carnes separadamente; evitar comer alimentos crus ou com pouco cozimento, dando preferência a alimentos bem cozidos e assados, além de evitar a contaminação cruzada usando a mesma faca ou tábua para cortar diferentes tipos de carnes, sendo necessário, nesse caso, a lavagem dos materiais.

