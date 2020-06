TikTok impulsiona o aumento de uso de redes sociais por crianças em 200%

Unsplash/Kon Karampelas TikTok impulsiona crescimento do uso de redes sociais entre crianças





O TikTok impulsionou o crescimento do uso de redes sociais por crianças em 200% em 2020, aponta um estudo feito pela empresa de aplicativos de controle parental Qustodio. A pesquisa usou dados fornecidos por 60 mil famílias com crianças de quatro a 14 anos nos Estados Unidos, Reino Unido e Espanha, conforme informa o TechCrunch.

Leia também:



Pirâmide do TikTok? Entenda como tem gente ganhado dinheiro na rede social



Crianças em casa: Conheça 7 aplicativos educativos para usar no isolamento



TikTok lança recurso de controle parental; veja como funciona



No ano passado, o crescimento de uso de redes sociais pelos jovens nesses três países tinha sido de 100%. Com a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2), o aumento deste ano já bate os 200%. E o maior impulsionador tem sido o TikTok.

A rede social de vídeos curtos está se aproximando do YouTube , o aplicativo queridinho entre os mais novos. O tempo que as crianças passam assistindo vídeos no YouTube diminuiu, dando espaço para uma maior retenção dos pequenos no TikTok.

Entre maio de 2019 e fevereiro de 2020, o tempo que crianças passam no TikTok aumentou 116% nos EUA, 97% no Reino Unido e 150% na Espanha. Nos Estados Unidos, crianças passam 97 minutos por dia no YouTube , contra 95 no TikTok. No Reino Unido, os valores são de 83 e 81 minutos, respectivamente, enquanto na Espanha a taxa é de 75 e 71 minutos.

Aplicativos de vídeos, redes sociais e jogos viram seus números de acessos por crianças crescerem durante o período de isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus. De acordo com os realizadores da pesquisa, esses números não devem voltar atrás.

"O mundo não vai voltar a ser como as coisas eram, porque as taxas de tempo de tela já estavam aumentando. A c ovid-19 acabou de acelerar o processo", afirma a Qustodio.