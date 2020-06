Desafio da colorimetria: conheça a técnica de maquiagem que bombou no TikTok

Um novo desafio está ganhando força no TikTok, o desafio da colorimetria. Os usuários da rede social estão fazendo pontinhos no rosto com pigmentos puros usado por maquiadores, como azul, vermelho e amarelo para transformar em base.

Reprodução/Tiktok/MariMaria e Raquel Verediano As influencers Mari Maria e Raquel Verediano tentaram o desafio









A técnica usada no desafio da colorimetria pode parecer peculiar, mas ela já é bem conhecida entre maquiadores. Para quem quiser testar em casa o desafio, é bem simples. Você irá precisar de pigmentos nas cores azul, vermelho e amarelo, que são as cores primárias para qualquer tom de base.

Para o desafio dar certo, você precisará saber a proporção de cada pigmento para que consiga o resultado desejado. A ideia é que a técnica funcione em todas os tons de pele, basta ir testando até conquista o tom desejado.

Para Raquel Verediano, deu super certo apostar nas cores primárias:



Já para Mari Maria, não funcionou tão bem: