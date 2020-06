Após reforma nas salas de aulas, escola do distrito de Querência do Norte contará com auditório para mais de 150 pessoas

.

Um auditório com 150 metros quadrados, 130 lugares fixos e capacidade total para 160 pessoas, está sendo construído na Escola Estadual Estácio de Sá, em Querência do Norte, distrito de Primavera de Rondônia. As obras receberão ao todo um investimento de R$177.908,18 (cento e setenta e sete mil, novecentos e oito reais e dezoito centavos), recursos do Governo de Rondônia, por meio do Programa de Auxílio Financeiro (Proafi), adicional da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). O auditório contará com rampa de acesso e respeitará todas as regras de acessibilidade.

"A construção do auditório é de grande importância e também de cunho social, uma vez que a Escola Estadual Estácio de Sá é ponto de sustentabilidade dos Poderes: Judicial, Eleitoral, Executivo e Legislativo em suas ações na comunidade e em torno do distrito de Querência do Norte. Todos os eventos e ações que contam com público são realizados na nossa escola, que se tornou uma referência", destaca o diretor da escola, Moacir Delmonico.

Criada em 1988, a escola atende 134 alunos do ensino regular, sendo 85 matriculados no Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, e 49 matriculados no Ensino Médio, com a Mediação Tecnológica. A Escola Estadual Estácio de Sá atende também 43 alunos na Educação de Jovens e Adultos, com o ensino fundamental e médio, atendendo a Política de Estado de Alfabetização e distorção de idade x série.

"A escola do Distrito de Querência do Norte atende uma população tipicamente rural. Devido à sua distância das sedes urbanas e por estar centralizada geograficamente entre os três municípios, atendemos alunos da área rural de Primavera e também de Parecis e São Felipe do Oeste", completa o diretor.

Neste momento de pandemia, onde todas as escolas adotaram medidas diferenciadas de ensino e aprendizagem para superar o novo coronavírus, a construção do auditório da Escola Estácio de Sá tem sido um alento e motivo de grande expectativa para toda a comunidade de Querência do Norte.

"Com o intuito de melhorarmos o desempenho escolar, fizemos esta solicitação ao secretário de Estado da Educação, o senhor Suamy Vivecananda, com o objetivo de oferecer aos alunos melhores condições à aprendizagem e oferecer à comunidade um local preparado para atender diversas demandas. Em 2019, realizamos a ampliação de três salas de aulas e uma sala administrativa para a secretaria, com um investimento de R$ 149.799,80 e agora em 2020 estamos construindo o tão sonhado auditório, uma conquista para toda a Querência. Estamos trabalhando firmemente na melhoria educacional, no ensino aprendizagem e na infraestrutura. Fica aqui os nossos agradecimentos ao Governo do Estado e a Secretaria de Educação, pela confiança creditada nesta comunidade", finalizou o diretor da Escola Estácio de Sá.

