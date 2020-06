Facebook lança seção de notícias nos Estados Unidos

Unsplash/NeONBRAND Facebook lança nova sessão de notícias





Desde o ano passado, o Facebook realiza testes com sua nova seção de notícias dedicadas, conhecida como News. Agora, finalmente, a página começou a ser disponibilizada para os residentes dos Estados Unidos . Para acessá-la, o usuário deve procurar pelo símbolo correspondente na barra localizada na parte superior do aplicativo .

Além de notícias gerais, a seção vai disponibilizar publicações regionais, de acordo com a localização do usuário. Como maneira de expandir ainda mais o serviço oferecido, a plataforma testa a implementação de vídeos informativos, notificações direcionadas, alertas de última hora e resumos de assuntos maiores, destacando os desdobramentos.

A implantação ressalta a tentativa do Facebook de preencher lacunas na cobertura de notícias locais. A disponibilização também acontece em um momento crucial da história norte-americana: o movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam, em tradução livre). Além disso, com a proximidade do período de eleição presidencial dos EUA, a plataforma pode fornecer acesso rápido às notícias vitais sobre o cenário político.