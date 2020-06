Deixe sua timeline menos branca: conheça 5 influenciadoras negras para seguir

Sabemos que a pauta racial está sendo discutida na timeline de todo mundo nas últimas semanas, mas quantas criadoras de conteúdo negras você segue e acompanha sempre? Hoje, as redes sociais representam grande parte das nossas vidas, manter nossos olhos e ouvidos abertos para vários tipos de pessoas e narrativas é essencial para enriquecer nossa percepção de mundo.

Para te ajudar, trouxemos uma lista de 5 perfis de criadoras de conteúdo negras, com estilos diversos e que te mostrarão que debater o racismo é essencial, mas que mulheres negras tem muito mais que isso a compartilhar.

1. Nátaly Neri





A primeira é a Nátaly Neri, uma youtuber que ganhou visibilidade ao falar sobre um estilo de vida mais sustentável. A paulista é visitadora assídua de brechós, vegana e fã de produtos de beleza natural, inclusive ela mesma produz diversos dos seus produtos. Nátaly também namora Jonas, um homem trans, e compartilha um pouco sobre o relacionamento dos dois em suas redes sociais.

2. Preta Araújo





Se você busca uma criadora de conteúdo versátil, que fala um pouco sobre tudo, pare por aqui porque você acaba de encontrar. Preta Araújo é uma atriz e influencer que marca presença nas redes falando dos assuntos mais diversos, de beleza à entretenimento, de política à dicas de comportamento, tudo isso usando uma das ferramentas mais poderosas da internet: o humor.

3. Verônica Oliveira





Verônica Oliveira se tornou influenciadora por acaso e, inclusive, prefere o termo "inspiradora digital". Começou a usar as redes sociais para compartilhar sua rotina de trabalhadora doméstica, histórias e até dicas de faxina, por isso o user: faxinaboa. Hoje, com bastante alcance e visibilidade também dá palestras ao redor do Brasil, inspirando pessoas por aí. Verônica também é mãe solo de Panda, um menino autista, que está sempre dando as caras pelas redes sociais da mãe.

4. Gabi Oliveira





Como é conhecida na internet, Gabi de Pretas é uma jovem fluminense que achou no Youtube um lugar pra falar sobre saúde mental, autoestima e beleza sob o viés da negritude. Gabi fala sobre cabelo afro, maquiagens para peles retintas, dá dicas de decoração de casa, mas também levanta debates raciais muito profundos em seu canal e, mais recentemente, também em seu podcast Afetos.

5. Winnie Bueno





Winnie é pesquisadora, bacharel em Direito e carrega um lattes de respeito. Ficou conhecida no Twitter ao criar um projeto para conectar pessoas negras que queriam livros com pessoas dispostas a doar esses livros. Projeto que repercutiu tanto que ganhou apoio do próprio Twitter e se tornou o WinnieTeca, um perfil no site para conectar pessoas através de livros. A pesquisadora é uma presença forte no Twitter e no Instagram, gerando e fomentando debates sobre o racismo de forma simples e acessível.

Seja bem vindo a @winnieteca ! Aqui você #PedeUmLivro para doar ou para receber. Nessa thread a gente vai te explicar direitinho como funciona. — winnieteca (@WinnieTeca) November 19, 2019