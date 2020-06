Equipe da Usina de Asfalto do DER de Ji-Paraná trabalha na manutenção na RO-480

.

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) está a todo vapor trabalhando na manutenção das estradas que ligam Ji-Paraná ao distrito de Nova Colina. Desde maio, uma equipe da Usina de Asfalto CBUQ está executando operação tapa-buracos e limpeza lateral da malha pavimentada sob sua responsabilidade, iniciando com 5,2 quilômetros da RO-472 (Linha 94) e agora está na RO-480, onde já foram trabalhados 5,8 quilômetros até o aeroporto José Coleto seguindo, durante este mês de junho, até o distrito de Nova Colina, em mais 14,3 quilômetros da RO-480 e 13,8 da RO-133.

Agora já no período da seca, o plano de trabalho do DER para 2020 prevê a manutenção de mais de 100 quilômetros de rodovias pavimentadas e sob a responsabilidade da 8ª Residência Regional e Usina de Asfalto CBUQ nos municípios de Ji-Paraná e Presidente Médici. De acordo com o gerente de Usina do DER, engenheiro Gabriel Nascimento, "apesar de termos recebido no início da gestão em 2019 as rodovias em condições que não eram boas, estamos conseguindo fazer um trabalho de recuperação mais consistente para garantir a trafegabilidade".

Segundo o coordenador de Operações e Fiscalização do DER, engenheiro Carlos Morais, o Plano Plurianual 2020-2023, elaborado pelo Governo do Rondônia, contempla o recapeamento de uma série de rodovias no Estado. "O governador Coronel Marcos Rocha tem dado uma atenção especial para a questão de infraestrutura viária, tão importante principalmente para a economia de Rondônia. Estamos todos enfrentando este grave problema da pandemia da Covid-19, mas o objetivo do governo ainda é o mesmo, não só recuperar nossa malha viária, bem como executar um programa de melhorias em todo o Estado", finaliza o engenheiro Morais.

