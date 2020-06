Felipe Araújo vive vários conflitos com a mãe do seu filho

Quem vê todo o amor que Felipe Araújo declara ao filho publicamente nem imagina a conturbada relação que o cantor tem com a mãe do menino, de apenas um aninho. Caroline Marchezi chegou a abrir um boletim de ocorrência contra o sertanejo em setembro do ano passado, em uma Delegacia da Mulher, após uma discussão dos dois durante um show de Felipe no Espírito Santo, onde ela mora com o filho.

Reprodução/Instagram/@carolmarchezi Felipe Araújo e a ex-namorada Caroline Marchezi





No boletim, que a coluna teve acesso com exclusividade, Carol diz que após a apresentação, ela e sua família seguiram para o camarim, onde todos começaram a beber e confraternizar. Carol afirmou que em determinado momento, Felipe, que já estava alterado por conta da bebida, iniciou uma discussão com ela e ameaçou de tirar a guarda do filho. A ex-namorada do artista relata, inclusive, que um primo e a namorada de seu pai chegaram a conter Felipe, que foi na direção dela com os ânimos exaltados.

Felipe Araújo e Caroline Marchezi também brigam na Justiça . Segundo a coluna apurou com fontes ligadas ao ex-casal, no início de dezembro do ano passado, Felipe entrou com um pedido de redução do valor da pensão no processo de número 0035850-20.2018.8.08.0024. Os cinco salários - oferecido pelo próprio cantor, que se dispôs também a pagar por fora a creche/escola da criança e o plano de saúde do menino - foram aumentados provisoriamente pelo juiz para sete salários. Felipe pede para voltar a pagar os cinco salários.

Além dos impasses, recentemente Caroline usou as redes sociais para mandar indireta sobre 'pai ausente' . A coluna procurou Felipe Araújo , que através de sua assessoria diz desconhecer o boletim de ocorrência registrado por Caroline. Sobre a pensão, ele diz que o valor foi oferecido por ele e nega a redução. Ele ainda rebateu a acusação de ser um pai ausente dizendo que não estava vendo o filho por estar respeitando a quarentena e ter pessoas do grupo de risco em sua casa.

Ele diz ainda que fez o teste da Covid e, diante do resultado negativo, está programando uma viagem com sua mãe para Vitória para ver o filho e quando retornar vai ficar em quarentena para não colocar esses familiares do grupo de risco em perigo.