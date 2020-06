Datena revela que tem se sentido depressivo: "Não tem um fio de esperança"

Datena abriu o jogo sobre como está se sentindo nos últimos tempos. O jornalista contou, durante um programa da Rádio Bandeirantes, que a crise de saúde mundial o deixou mais triste do que o normal e ele tem achado que está próximo do que os outros descrevem como depressão .



O jornalista da Band lembrou de uma conversa sobre o assunto que teve como colega Ricardo Boechat, morto em um acidente de helicóptero em 2019. "Eu nunca experimental a tal de depressão. Um dia o Boechat chegou pra mim e falou 'cara, de uma hora pra outra comecei a chorar sozinho e é a pior coisa que existe'", relembrou o apresentador.

Datena disse que não tem ideia do que é a depressão, mas sente que está se aproximando da doença atualmente , por causa da situação causada pelo novo coronavírus. "Mas acho que estou ficando perto disso aí. Porque você não tem um fio de esperança, não tem um alento, então é assim que você sente?", ele refletiu.



O funcionário da Band disse que além de estar mais triste, ele também está mais cansado do que o normal, mesmo sendo uma pessoa acostumada a sempre trabalhar bastante . Datena também analisa que um dos principais motivos que o tem deixado mais para baixo é a preocupação com os outros. "Pela preocupação que você tem não só com você, mas com os outros, começando por dentro da sua família porque o ser humano é egoísta, você pensa no próximo que está mais próximo de você , que está do seu lado. Mas a gente pensa no próximo numa forma geral com tanta gente morrendo assim. Então você fica meio triste, fora daquilo que você normalmente é... Espero que isso melhore", ele conclui.