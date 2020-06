Péricles abre o jogo sobre racismo: "Sofri antes, durante e depois da fama"

O cantor Péricles participou de uma entrevista em live exclusiva para o Portal iG na tarde desta terça-feira (9). A conversa com sobre carreira e isolamento social foi também dominada pelo assunto das recentes manifestações antirracistas e a morte de George Floyd nos EUA .



Veja também: Ator de "The Flash" é demitido após declarações preconceituosas viralizarem

Instagram Péricles faz live com o iG nesta terça-feira (9)





"Eu sofri racismo antes, durante e depois da fama", garantiu Péricles, que nasceu em Santo André (SP) e trabalhou como inspetor de um colégio antes da fama. O cantor ainda contou à repórter Gabrielle Pedro que o sucesso não fez o racismo desaparecer, apenas ganhar nova cara.

"Não deixou de acontecer. Pessoas mudam de lugar no avião, acontece essas coisas, mas elas nunca vão dizer o que é. Não é a fama e o dinheiro que apaga a cor da pele de ninguém. Outros artistas podem afirmar isso também", revelou.

Durante a live, Péricles ainda falou sobre ser um homem preto fora do padrão e com protagonismo na mídia. "Na minha vida, o preconceito, ele existe. Eu sou preto, sou gordo, mas em primeiro lugar eu tenho a minha música. Procurei me preparar muito durante todo esse tempo. Pra saber o que dizer num momento como esse", disse em relação à onda de manifestações antirracistas "Black Lives Matter".

Divulgação Péricles promete live com seus sucessos para julho





Sobre o papel da música na sua vida, ele só tem a agradecer. "Sempre vou dizer que o samba me escolheu. Eu quero honrar da melhor forma o que foi feito lá atrás", disse.



Pérciles também adiantou que fará live em julho, mas que ainda não pode falar sobre o assunto. "Para homenagear quem veio antes da gente. Com repertório escolhido por nós", garantiu.