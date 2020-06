Maisa mostra cabelo natural e diz como cuida dos fios; veja etapas da transição

A apresentadora Maisa usou nesta terça-feira (09) sua conta no Instagram para mostrar como estão seus cachos após a transição capilar. Já faz dois anos desde que ela começou o processo.

Muito próxima de seus fãs nas redes sociais, que ela chama carinhosamente de "primos", Maisa compartilha cada nova etapa dessa fase com eles e sempre é muito elogiada. Em sua foto mais recente sobre os cabelos, a atriz recebeu uma enxurrada de comentários positivos, inclusive de sua amiga Larissa Manoela que comentou "Linda linda linda" na foto.

Em sua conta no Twitter, a apresentadora ainda deus dicas de como está cuidando como cabelo que está com duas texturas , uma parte lisa e outra ondulada.

"Eu tô hidratando, nutrindo e reconstruindo. Evitando pentear (penteando só ele molhado), usando óleo pra pontas, geleia e creme pra pentear e aí eu passo no cabelo inteiro, faço dedoliss na frente e vou amassando MUITO. Às vezes amasso com uma camiseta ou só com a mão".

Nem todo são flores. Maisa também recebeu comentários negativos ao longo da mudança capilar. "Quando eu posto foto do meu cabelo natural as pessoas falam que eu tô descabelada. Já é chato o suficiente passar pela transição, aí vem uns comentários desses que sinceramente".

