Google Duo disponibiliza links para videochamadas em grupo

Usuários do Google Duo agora podem gerar links para convidar participantes para videochamadas, recurso muito apreciado em concorrentes como o Zoom . A novidade foi anunciada há cerca de um mês, mas só agora se tornou disponível para todos os usuários.

Para gerar um link, basta iniciar uma chamada em grupo com ao menos mais uma pessoa. Surgirá uma mensagem na tela com o link para a chamada, e a opção de copiar o endereço para a área de transferência ou compartilhá-lo diretamente através de outros apps.

Quem receber o link poderá ver uma lista de participantes antes de entrar na chamada. Vale lembrar que as chamadas são totalmente abertas, ou seja, não é possível controlar o acesso de quem tem o link. Por isso é necessário cuidado na divulgação para evitar penetras e surpresas desagradáveis.

Para gerar o link para uma chamada em grupo, o organizador da conferência tem que estar usando o app do Duo no Android ou iOS . Participantes podem entrar usando o app do Duo para smartphones (Android e iOS) ou um navegador.