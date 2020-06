Fabio Porchat se desculpa por vídeo do Porta dos Fundos considerado gordofóbico

O canal humorístico no YouTube Porta dos Fundos recebeu fortes críticas por um vídeo publicado na última quinta-feira (4). O roteiro foi considerado gordofóbico por muitas pessoas e celebridades, como Leandro Hassum e Fabiana Karla , criticaram a empresa. Após a repercussão negativa, Fabio Porchat fez uma live com as influencers Bianca Barroca e Alexandra Gurgel pedindo desculpa pelo erro.



No vídeo "Teste de Covid", um homem, interpretado por Fabio de Luca, um ator gordo, liga para saber o resultado de um teste da doença. A atendente de telefone responde que seria impossível o vírus sobreviver em um "corpo podre" como o dele . Ao se desculpar por essas falas, Porchat contou para as influencers como funciona o processo de criação no Porta dos Fundos.

"Cada um escreve o roteiro e leva para uma reunião, para uma leitura coletiva. A gente ouviu, leu junto e o mais curioso foi que ninguém ficou com o pé atrás, porque não havia indicação de ator. Então a piada central era uma pessoa com o organismo tão podre que nem o vírus iria querer ficar lá dentro", contou o humorista.

As outras integrantes da live responderam que por mais que a intenção da equipe do canal não fosse criar um conteúdo gordofóbico, eles acabaram fazendo isso mesmo assim. Porchat concordou com o puxão de orelha e declarou: " Temos que fazer piada com o opressor, nunca o oprimido ".





O apresentador do GNT também se lembrou de vídeos antigos do Porta dos Fundos que tiveram posicionamentos preconceituosos, o que hoje em dia não seria mais aceito. " O nome do nosso primeiro vídeo é ‘Traveco na firma’. A gente jamais falaria isso hoje. Acreditamos que estamos em uma constante evolução. A mesma coisa com a gordofobia, essa conversa é uma ótima discussão para que a nossa luta não seja seletiva", ele disse.

Além de Porchat, o ator principal do vídeo também apareceu na live e contou as reflexões que teve após ver toda a repercussão. "Esse alerta me fez me enxergar de maneira diferente. Eu sempre fiz piada com o meu corpo porque achava que tinha que ser assim e não precisa, é só viver", disse Fabio de Luca.