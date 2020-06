Luísa Sonza posta foto de nova mansão e Whindersson Nunes comenta

Pelo visto, Whindersson Nunes e Luísa Sonza são do tipo que seguem amigos do ex. Os dois estavam juntos há dois anos e anunciaram o divórcio em abril deste ano. Desde então, a cantora saiu da casa do humorista, passou um tempo com os pais no Rio Grande do Sul e agora anunciou que já tem um novo teto para chamar de seu . A loira postou uma foto da mansão onde irá morar e o comediante fez questão de deixar um comentário.



Reprodução/Instagram Whindersson Nunes comenta em foto de casa nova de Luísa Sonza





A voz de "Braba" postou uma foto de na frente da piscina de um verdadeiro casão e anunciou que é lá que ela irá morar daqui para frente. A nova casa de Luísa Sonza é em São Paulo e, segundo o jornal Extra, tem 690 metros quadrados e é avaliada em R$ 4 milhões. Muitas celebridades parabenizaram a artista pela conquista, inclusive o ex-marido dela. Whindersson chamou a cantora de "boss", chefe em inglês, e ela respondeu com um "te amo" .

Além do comediante, muitos outros famosos também comentaram no post. "Queremos festa", pediu Dani Calabresa. "Que casa linda! Você merece todo o sucesso do mundo!", parabenizou Deborah Secco.

Vale lembrar, que recentemente Luísa Sonza viu seu nome ser um dos assuntos mais comentados. Foi apontado que a cantora pop estaria tendo um caso com Vitão , mas ela desmentiu essa história dizendo que eles estavam trabalhando em uma parceria. Será que a fila andou mesmo?