Tiago Abravanel diz que não teve problema com a família por causa da sexualidade

Há cinco anos que Tiago Abravanel tem um relacionamento com o produtor visual Fernando Poli , porém foi só no começo de 2020 que o ator e apresentador começou a falar sobre esse assunto na mídia. Por mais que o público só tenha descoberto o relacionamento recentemente, o neto de Silvio Santos garante que o clã Abravanel nunca teve problemas com a sexualidade dele e garantiu que o marido frequenta os eventos da família dona do SBT há um tempo, como contou em live com o jornalista Felipeh Campos.



Reprodução/Instagram Tiago Abravanel fala que nunca teve problemas com a família por causa da sexualidade





Fernando trabalha na emissora de Silvio Santos e foi lá que ele e Tiago se conheceram. Desde então, o apresentador garante que nunca viveu o romance de uma maneira escondia. "As pessoas que convivem comigo sempre souberam da minha sexualidade. Sempre fui muito reservado nesse sentido. Nunca falei sobre esse assunto com a mídia", ele contou.

Mesmo sem falar publicamente sobre o casamento com o produtor, o ator revelou que o marido já faz parte do círculo social dos Abravanel . "O Fernando participa dos eventos da família há muito tempo. Ele foi no casamento da Patrícia, da Renata, no aniversário do meu avó... Nunca foi uma questão familiar. Ele sempre esteve presente na vida da minha família. Era mais uma questão pública, e não interna. Na verdade, era uma preservação exacerbada", o artista refletiu.

O apresentador disse que por mais que não estivesse "dentro do armário", ele sempre preferiu tocar a vida a dois de uma maneira discreta. O artista disse que tinha medo do que as pessoas pensariam e de expor a família e o marido . Ele conta que ao ver o casamento se tornar um assunto público, pensou que poderia utilizar isso para inspirar as pessoas.

A partir de então, Tiago lembra que desde a primeira entrevista que deu falando sobre esse tema, tratou o assunto com naturalidade. Ele diz que falou como se estivesse falando com um amigo e revela: "Quando acabou a entrevista, a impressão que eu tive foi como se eu tivesse tirado um caminhão das minhas costas".