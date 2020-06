Ator de "The Flash" é demitido após declarações preconceituosas viralizarem

Uma série de posts antigos do ator Hartley Sawyer resultou na sua demissão da série "The Flash", do canal CW , no qual interpretava Ralph Dibny. Segundo o The Hollywood Reporter , a decisão foi tomada após publicações antigas feitas pelo ator nas suas redes sociais voltarem à tona e viralizarem no Twitter. Nos posts em questão, ele foi racista , misógino e gordofóbico.

Reprodução/Instagram Hartley Sawyer não estará na próxima temporada de "The Flash"





Por meio de um comunicado, o CW informou que "Hartley Sawyer não retornará para a sétima temporada de ‘ The Flash ’" e acrescentou: "Em relação aos posts de Sawyer em suas redes sociais, não aceitamos comentários intolerantes contra alvos de qualquer raça, etnicidade, nacionalidade, gênero ou orientação sexual. Esses comentários são antiéticos para nossos valores e políticas, nos quais nos comprometemos a ter um seguro, inclusivo e produtivo ambiente".

Os posts foram feitos por Hartley entre 2012 e 2014. Em um deles, o ator escreveu: "A única coisa que me impede de fazer tweets racistas é saber que Al Sharpton [um ativista note-americano negro] nunca pararia de reclamar de mim". Em várias outras postagens, ele fez declarações que denigrem a imagem das mulheres, como em um tweet em que diz ter "curtido a visão de um seio em uma audição". Ele também chegou a declarar que só os homens deveriam votar.

Além disso, ele também fez declarações gordofóbicas e chegou a comentar em um post o seguinte: "Deus, as atrizes são tão gordas. Onde estão as meninas magras?".

Com a repercussão negativa que o caso ganhou, o ator de 35 anos usou o Instagram para se desculpar e dizer que suas palavras foram "agressivas e inaceitáveis". "Eu estou envergonhado que fui capaz destas horríveis tentativas de ter atenção o tempo todo", escreveu ele. "Esse comportamento não é aceitável. Foram palavras que eu joguei naquela ocasião sem pensar ou reconhecer seu poder de machucar, e que agora eu reconheço."