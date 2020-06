Empresa melhora captação de água para enfrentar o período de estiagem em Pimenta Bueno

.

Nesta quarta-feira (10), a empresa Águas de Pimenta Bueno irá melhorar o sistema de captação do rio Pimenta, e em consequência disso o fornecimento de água poderá ser prejudicado nas áreas mais altas da cidade.

Pimenta Bueno tem 36,4 mil habitantes e situa-se na rodovia BR-364, a 518 quilômetros de Porto Velho.

Os serviços começarão às 8h, com previsão de normalização gradativa após as 13h, anunciou a empresa que é fiscalizada pela Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Rondônia (Agero).

O diretor-presidente da Agero, Clébio Billiany de Mattos, salienta que todas ações de fiscalização e acompanhamento dos serviços estão sendo monitorados.

“Caso os consumidores tiverem dúvidas, é importante entrarem em contato com nossa Ouvidoria”, explicou o presidente.

Desde maio, a empresa Águas de Pimenta programa diversas ações, a fim de garantir o abastecimento contínuo durante a estiagem que se aproxima.

Para atender aos consumidores, a concessionária colocará um carro-pipa em circulação. Moradores que necessitarem de água poderão telefonar para 0800 647 6060, por telefones fixos e celulares.

Trabalhadores da empresa instalam registros para manobras, pontos para acompanhamento de pressão e descargas, e ainda ampliam redes para atender às solicitações de ligações de água.

Para evitar possíveis transtornos, a Agero alertou a população para o consumo consciente de água potável durante o período, utilizando a reserva de água apenas para atividades necessárias.

Agero e concessionária lembram que durante a estiagem, a temperatura diária está acima do normal, consequentemente, aumentando o consumo. Daí, a importância de hábitos simples para economizar, entre os quais, a redução do banho longo e a reutilização da água da máquina de lavar roupas, por exemplo.

