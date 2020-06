Galã da Globo nos anos 90, Nico Puig diz que se assumir afetou a carreira

O ator Nico Puig, de 47 anos, ficou conhecido nos anos 1990 por trabalhar em novelas como "Olho no Olho" e "Malhação". Na época, ele carregava o título de galã na Globo e fazia muita gente suspirar em frente a telinha. Afastado da televisão há quase nove anos, ele decidiu falar sobre seu relacionamento de 25 anos com o produtor Jeff Lattari e das consequências que teve ao se assumir .

Casado desde 2015, Nico Puig se considera sortudo por ter alguém como Jeff ao seu lado. "Sou muito feliz, me sinto afortunado pelo fato de ter encontrado uma pessoa, um parceiro que me incentiva, me acalenta", disse em entrevista ao site Gay.Blog.br . O ator contou que, quando se casou, ele e o marido decidiram carregar o sobrenome um do outro: "Assim levamos a nossa vida, felizes, e desejamos o mesmo para todas as pessoas".

Nico assumiu publicamente seu relacionamento há dois anos e contou que algumas coisas mudaram desde então. "Com certeza, o fato de me assumir pode ter trazido algumas consequências, tanto a ele quanto para mim… sejam pessoais, profissionais, familiares… enfim mas nada que a gente não conseguisse contornar, porque eu entendo que na vida a gente tem que procurar fazer o que nos faz feliz e também ditar as nossas verdades, então assim eu procurei fazer e não me arrependo de nada que fiz", declarou.

Fora da televisão , o ator costuma participar de eventos com o marido, algo que precisou parar por conta do isolamento social. Ele também tem uma empresa de reciclagem. "Me aproprio de determinados materiais que são descartados e dou um reuso, uma releitura", explicou. "Gosto muito do que faço e fico muito feliz em produzir o que estou produzindo, e tenho ótimas lembranças do que já fiz, mas almejo coisas incríveis para o meu futuro também", acrescentou.