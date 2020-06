Samsung registra patente de celular que se dobra em formato de 'S'

A Samsung registrou a patente de uma tela que se dobra duas vezes, em um formato parecido com a letra 'S'. A novidade foi patenteada nos Estados Unidos e no órgão internacional World Intellectual Property Office.



De acordo com as imagens disponibilizadas, a tela teria dois pontos de dobras. Uma das partes do celular seria flexível para cima, enquanto a outra se curvaria para baixo. Confira o desenho da patente:



Reprodução/LetsGoDigital Patente registrada pela Samsung





O site LetsGoDigital aproveitou para fazer algumas renderizações de como poderia ser o design final do celular . Vale lembrar que a patente é apenas da tela, e não do dispositivo todo. Por enquanto, ainda não dá para saber se a Samsung realmente irá lançar um smartphone com essa aparência.

Reprodução/LetsGoDigital Renderização feita pelo site LetsGoDigital