General Theophilo é homenageado com a Medalha Mérito Marechal Rondon e lembra a frase de defesa à Amazônia

"Árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia. Muito mais difícil, porém, foi a de nossos antepassados em conquistá-la e mantê-la." A frase deixada pelo general Rodrigo Octávio foi bradada pelo comandante do Comando Militar da Amazônia (CMA), general de Exército Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira, após ser homenageado com a Comenda Ordem de Mérito Marechal Rondon - Grau Grande-Oficial - entregue pelo governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, durante cerimônia ocorrida no final da tarde de segunda-feira (8), no Palácio Rio Madeira.

A medalha refere-se à insígnia mais importante concedida pelo Estado. É através dela, que o governo estadual reconhece e valoriza as pessoas que trabalharam em benefício do desenvolvimento econômico, político, empresarial e cultural de Rondônia. A Comenda tem como seus ícones a Cruz dos Templários, a Efígie de Rondon e o contorno estelar do Real Forte Príncipe da Beira.

Essa tríade representa a fé, a coragem e o progresso, pilares sobre os quais se assentaram o desenvolvimento e o progresso, enaltecendo com justiça os rondonienses, nascidos aqui ou que adotaram esta terra como se fosse a sua própria. A insígnia foi criada em novembro de 1982, sendo alterada pelas Leis n 2.262 de 2010, n 2.335 de 2010, e pela Lei 3.297 de 2013.

O general de Exército Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira foi nomeado para o cargo de Comandante Militar da Amazônia sendo promovido ao posto no dia 25 de novembro de 2019. Incorporou às fileiras do Exército Brasileiro no dia 5 de março de 1979 na Academia Militar das Agulhas Negras, Resende-RJ. Foi declarado Aspirante a Oficial, no ano de 1982.Em toda sua trajetória militar, o general assumiu várias funções, tais como: instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras – Curso de Artilharia; comandante da 1ª Companhia de Forças Especiais do 1º Batalhão de Forças Especiais; observador Militar das Nações Unidas (Iugoslávia); instrutor e Chefe da Área Tática do Centro Argentino de Treinamento Conjunto para Operações de Paz; instrutor e oficial de operações do Centro Brasileiro de Treinamento de Forças de Paz do Exército; comandante e Diretor de Ensino do Colégio Militar de Fortaleza; Oficial de Operações da 10ª Região Militar; chefe da Seção de Planejamento Estratégico da 7ª Subchefia do Estado-Maior do Exército; comandante da 23ª Brigada de Infantaria de Selva - Marabá - PA; 2º Subchefe de Operações Terrestres (Atual Chefia do Emprego da Força Terrestre); comandante da 10ª Região Militar - Fortaleza - CE; chefe do Preparo da Força Terrestre; e Subcomandante de Operações Terrestres.

Com mais de 20 condecorações, o general de Exército Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira destacou sentir-se honrado em receber a homenagem do governo do Rondônia. Ao mesmo tempo que citou a declaração do ex-Comandante Militar da Amazônia, general Rodrigo Octávio Jordão Ramos, o homenageado e atual comandante do CMA falou da honra em receber a Comenda Ordem de Mérito Marechal Rondon - Grau Grande-Oficial.

"É uma satisfação e honra ser agraciado com a medalha que traz o nome do nosso grande herói nacional Marechal Rondon. É uma honra muito grande e ficamos realmente até sem palavras para agradecer essa honraria e esperamos realmente sermos dignos de ostentar essa medalha que tem um significado muito especial porque tudo o que vem da Amazônia tem um significado especial para todos. Temos o maior prazer em ajudar a população de todos os estados da Amazônia, ribeirinhos, indígenas, enfim toda a população. Sempre que sentimos dificuldades em desempenharmos nossos trabalhos, pensamos na frase deixada pelo general Rodrigo Octávio", disse o homenageado lembrando, também, do coronel Jorge Teixeira de Oliveira que teve uma contribuição imensa para a Amazônia.

O governador enfatizou a importância do Exército Brasileiro em várias ações desenvolvidas pelo Estado e enfatizou que o general Theophilo é um grande merecedor da homenagem. "Ficamos muito contentes em poder prestigiar e condecorar o general Theophilo com a mais alta honraria do estado de Rondônia. Sabemos do trabalho dedicado pelo Exército Brasileiro assim como todas as Forças Armadas que desenvolvem na nossa região Amazônica grande ações, a exemplo também da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, comandada pelo general de Brigada, Luciano Batista de Lima, e que tem sido um grande parceiro nas ações e fazendo cumprir as ordens do Comando Militar da Amazônia. Então, para todos nós, é uma honra poder retribuir todo esse trabalho feito pelo nosso Exército que nos últimos meses tem apoiado Rondônia a exemplo da Operação Verde Brasil 2, e há alguns dias engajado na realização do drive-thru para a realização de testes rápidos da Covid-19, ou seja, o Exército Brasileiro é um braço forte e também mão amiga. Ficamos felizes em poder condecorar o general de Exército Theophilo neste momento", enfatizou o governador Marcos Rocha.

Também participaram da cerimônia o comandante da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, general de Brigada, Luciano Batista de Lima; o secretário Chefe da Casa Militar, coronel PM Valdemir Carlos de Góes; o secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, coronel PM José Helio Cysneiros Pachá; o comandante da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Alexandre Luís Almeida; o comandante do Corpo de Bombeiros Militar, coronel BM, Demargli Farias; o superintendente estadual de Comunicação, Lenilson Guedes; o secretário de Estado da Saúde, Fernando Máximo.

