Regional do DER executa a recuperação da RO-420 entre Buritis e Nova Mamoré

Apesar do momento de crise sanitária, com restrições às atividades como um todo em Rondônia, o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) vem conseguindo dar sequência no trabalho de recuperação da malha viária sob sua responsabilidade. Em Buritis, a 15ª Residência Regional do DER está executando a manutenção da RO-420 numa extensão de 177 quilômetros indo até Nova Mamoré. De acordo com o residente Adecleito Effgen, já foram feitos 25 quilômetros de reconformação de plataforma (patrolamento), com limpeza lateral e construção de saídas d’água.

Adecleito destaca que "a região tem um tráfego muito grande de caminhões, a gente tem aqui uma produção rural muito forte, principalmente de cafeicultura e pecuária, o que faz com que a RO sofra um desgaste maior, mesmo depois do período das chuvas". O governador coronel Marcos Rocha tem acompanhado de perto as ações do DER, que tem trabalhado sob a orientação do chefe do Executivo estadual para que a população não seja prejudicada com estradas sem condições de passagem.

A RO-420 se estende por 177 quilômetros entre os municípios de Nova Mamoré até Buritis, passando pelos distritos de Palmeira, Nova Dimensão, Jacinópolis e Rio Branco.

O residente regional do DER enfatiza que, mesmo com todas as adversidades, as equipes de trabalho têm conseguido fazer a diferença neste momento de pandemia. "Estamos todos empenhados para realizar o melhor trabalho possível, esta é a determinação do nosso governador e nossa missão como servidores públicos", finaliza Adecleito Effgen.

