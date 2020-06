Evaristo Costa faz audiência da CNN despencar e GloboNews sai na frente

O jornalista Evarisco Costa foi uma das grandes contratações da CNN Brasil e, desde então, havia uma enorme expectativa para a estreia do seu programa, o CNN Séries Originais . O problema é que a atração, que está há duas semanas no ar , não caiu no gosto do público e, no último domingo (7), fez o canal perder mais da metade da sua audiência. Já a GloboNews , principal concorrente da CNN , chegou a marcar uma audiência seis vezes maior no mesmo horário.

Leia também: Evaristo Costa alfineta Globo prestes a estrear na CNN Brasil



Divulgação Evaristo Costa não faz sucesso na CNN Brasil e perde para GloboNews





Segundo divulgado pelo Notícias da TV , o Ibope indica que a CNN Brasil registrou na tarde de domingo cerca de 0,3 pontos de audiência, o que equivale a 78,1 mil domicílios com a TV sintonizada no canal, porém, à noite, quando o programa de Evaristo Costa começou, a audiência foi para 0,1 ponto, o que representa 26 mil domicílios. A GloboNews oscilou entre 0,4 e 0,6 pontos.

Leia também: Apresentador da CNN se descuida e aparece sem roupa em live no Instagram

Isso pode ter acontecido porque o domingo foi marcado por muitos acontecimentos relevantes para o noticiário, como as manifestações contra o presidente Jair Bolsonaro pelo Brasil e mais um dia intenso de protestos antirracismo nos Estados Unidos. Independente disso, a CNN Brasil ainda não consegue bater de frente com a GloboNews , que continua liderando a audiência da TV paga.