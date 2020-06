Como se comportar e organizar eventos sociais no pós-pandemia?

A pandemia tem causado diversos impactos na sociedade. Dentre eles, podemos citar as questões relacionadas ao comportamento. Novos hábitos passaram a fazer parte do cotidiano de muitos brasileiros, desde usar máscaras a higienizar as compras adequadamente.

Pensando nisso, quatro profissionais, Camila Costa (@requintando_por_camilacosta), Isabela Azevedo (@beluquices), Rosana Brandão (@rosanabrandao) e Terezinha Ribeiro (@etiquetainteligente) criaram o projeto Posturas Pós Pandemia com o objetivo de compartilhar em seus perfis nas redes sociais dicas sobre os novos comportamentos advindos da pandemia.

Dando continuidade a temática, é importante tecer comentários sobre máscaras e outras questões de higiene tanto na perspectiva do anfitrião quanto do convidado.

Reprodução Prepare uma área na entrada da sua casa ou evento quando puder receber convidados novamente

Caso tenha sido acordado entre todos pela não utilização de máscaras durante o encontro social, retire a sua guardando-a ou descartando-a em local adequado.

Se sua máscara não for descartável, coloque-a em um saquinho plástico e guarde-a na bolsa. Se algum convidado decidir usar máscara durante o encontro respeite a opinião dele.



É indicado higienizar as mãos com álcool antes de entrar na residência e cumprimentar os presentes. Se achar necessário providencie uma "bag da higiene" e leve tudo o que for necessário para sua higienização e proteção: chinelo, máscara reserva, álcool em gel, papéis e lenços descartáveis.

Reprodução Álcool gel fará parte da rotina também no pós-pandemia





Quando chegar na residência do anfitrião , não toque em nada, peça licença e se dirija ao banheiro para lavar adequadamente suas mãos. Lembre-se de higienizar seu aparelho de celular também.

Em relação ao anfitrião, deixe reservado próximo à entrada, um espaço para seu convidado acomodar outros pertences pessoais como bolsas. Providencie uma lixeira acionada por pedal logo na entrada da casa. Disponibilize alcóol em gel e deixe-o visível em vários locais da casa.

É indicado também substituir as toalhas do seu lavabo por toalhas de papel descartáveis. Dedique cuidado especial à limpeza do lavabo durante o evento: higienize e esterilize pias e bancadas com frequência. Utilize lixeira acionada por pedestal.

Cabe ao anfitrião manter uma postura alegre e descontraída diante destas novas situações. Esteja atenta para atender possíveis demandas dos seus convidados. Bom humor e disponibilidade são essenciais para construirmos este novo receber em casa.

Reprodução O que o anfitrião pode fazer num momento pós-pandemia

É importante reforçar que estas sugestões retratam situações que podemos enfrentar no pós-pandemia (o próprio nome do projeto já traz essa indicação Posturas Sociais no Pós-Pandemia). De forma alguma incentivamos ou orientamos algum tipo de encontro ou reunião social, no atual momento, ou seja, durante a pandemia.