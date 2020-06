Entrevista: Marília Mendonça e Maiara & Maraisa falam sobre "Live das Patroas"

Essa é para você que está ansioso para a "Live das Patroas", que acontece no dia 14 de junho, no Youtube. Em entrevista exclusiva ao iG Gente , Marília Mendonça e Maiara & Maraísa disseram que os fãs podem esperar muita sofrência no repertório desta que promete ser a maior live de todos os tempos. As amigas ainda se divertiram relembrando como se conheceram.

Logo no começo da entrevista, as sertanejas falam sobre a ansiedade dos fãs e revelam que estão se empenhando para fazer o melhor show virtual para eles. "A nossa expectativa também está muito grande! Essa semana nos encontramos e começamos a ensaiar o repertório. São tantas músicas boas, tem sido uma delícia. E tenho certeza que a galera vai curtir muito com a gente", disse Marília Mendonça, que é dona de um novo recorde mundial no Youtube. A primeira live da cantora teve 3,2 milhões de visualizações simultâneas e expectativa agora é que a "Live das Patroas" supere este número.

Apesar do trabalho duro para superar as expectativas, as três se divertem muito juntas. Em um dos encontros, a dupla Maiara e Maraísa aproveitou o momento para conhecer o pequeno Léo , filho da Marília com o cantor Murilo Huff .

Amigas de longa data, as três afirmaram que não poderiam deixar de lado o projeto " Festa das Patroas " e, por isso, resolveram adaptá-lo para uma versão virtual durante o isolamento social. "Desde 2017 fazemos o 'Festa das Patroas', que na verdade são praticamente três shows em um - o nosso (Maiara e Maraísa), o dela (Marília) e o de todas nós juntas. Esse projeto tem uma importância muito grande pra gente por tudo o que ele representou na época e representa até hoje: A força da mulher no cenário sertanejo", contou Maiara.

Para que esse projeto fosse possível, Maiara ainda lembra que outras mulheres trilharam um caminho árduo até a valorização do feminejo - como é conhecido o sertanejo liderado por vozes femininas. "É muito bonito ver tudo o que aconteceu nesse nosso mercado nos últimos anos. Ver mulheres crescendo cada vez mais e poder contar a nossa própria história, as nossas versões, e isso tudo foi e vem sendo conquistado com muito trabalho e dedicação", refletiu a cantora.

Sobre o isolamento, Marília diz que se diverte muito em todas as lives que faz. "Eu tenho acompanhando várias lives e todas as que eu fiz até agora também fizeram muito bem para mim. É uma forma de matar a saudade da galera".

Mas elas lembram que a live não é apenas para diversão. "A ideia principal de toda essa mobilização é ajudar quem mais tem precisado nesse momento. Poder ajudar tem sido muito bom e enche os nossos corações de felicidade. Seja através das lives, ou mesmo indo para a linha de frente como fomos em Goiânia para cozinhar e distribuir marmitas, sabe? É muito importante a gente se mobilizar para ajudar o próximo e, claro, também levar entretenimento para quem está em casa", conta Maraisa.

No repertório, a promessa é sofrência pros fãs. " Muita sofrência, muita moda boa e muita descontração. Essa amizade que a gente tem é muito verdadeira, isso reflete em tudo o que a gente faz em parceria", revela Marília.

Sobre essa amizade, o trio conta que surgiu de modo inusitado. "Nós conhecemos a Marília de um jeito muito inusitado, em um spa... e ela levava chocolate pra gente (risos). Ali surgiu uma amizade muito grande, a gente se identifica demais e temos uma admiração enorme por ela", contam as irmãs.

A primeira edição da " Live das Patroas ", com Marília Mendonça e Maiara & Maraisa, começa às 17h, no dia 14 de junho, e será transmitida através do canal das cantoras no Youtube .