Pressão nos bastidores da CNN faz jornalistas desejarem ir embora

Algumas mudanças foram anunciadas pela CNN Brasil na última quinta-feira (4) e passaram a valer nesta segunda-feira (8). Segundo informações do NaTelinha , os bastidores da emissora, que está há praticamente três meses no ar, pode explicar isso.

Existiria uma pressão muito grande por resultados imediatos e metas de audiência dentro da CNN . Essas constantes cobranças, no entanto, têm causado insatisfação entre profissionais. Segundo o site, alguns jornalistas contratados já conversam com suas antigas emissoras desejando retornar a elas. Este foi o caso de Reinaldo Gottino , que foi o primeiro que abandonou o projeto.

A insatisfação, inclusive, faz com que pelo menos três profissionais que trabalham na produção do canal de notícias sondem um retorno para a Band , mas todos disseram que isso não seria possível neste momento. E outros, antigos contratados do Grupo Globo, já sinalizaram para seus antigos chefes o desejo de retornar à GloboNews .

Fontes internas afirmam que existe uma decepção com o "Jornal CNN", comandado por William Waack . O jornalístico, que prometia ser o carro-chefe da programação, foi considerado pouco ágil e sem repercussão. Já o "CNN 360" tem sido uma grata surpresa à emissora, conquistando picos de 2 pontos de audiência em São Paulo. Quanto ao "Visão CNN", jornal que mais sofreu mudanças, os executivos esperavam mais, ainda segundo informações do NaTelinha .