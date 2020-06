Vômitos e enjoo: Gabi Brandt diz sofrer de hiperêmese gravídica; saiba o que é

Reprodução/Instagram/@gabibrandt Gabi Brandt anunciou nas redes sociais que espera o segundo filho

A influencer Gabi Brandt usou o Instagram no domingo (7) para dizer que está grávida do segundo filho. Gabi, que já é mãe de Davi, comentou que ela e o marido, Saulo Poncio, não estavam planejando uma gravidez no momento, mas que o casal não podia estar mais feliz com a notícia da chegada do novo bebê.

"Foi 100% inesperado mas, estou muito feliz", afirmou Gabi. Apesar do momento de festa, a influencer comentou que está sofrendo com muito vômito e enjoo. Ela tem hiperêmese gravídica .

O que é hiperêmese gravídica?

Instagram/Reprodução/gabibrandt Gabi Brandt compartilhou os momentos complicados da gravidez por conta da hiperêmese gravídica no Instagram





Ter enjoos e episódios de vômitos é até comum em mulheres grávidas e eles costumam ficar mais amenos depois da 12ª semana de gestação. Entretanto, mulheres que sofrem de hiperêmese gravídica têm essa situação agravada. Isso acaba afetando a saúde da mulher, que perde muito peso e fica desidratada.

Em entrevista prévia ao Delas , a médica Fernanda Couto Fernandes de Oliveira, do Departamento de Obstetrícia da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) explicou que a origem da doença pode estar relacionada ao histórico familiar, gestação de gêmeos ou do feto feminino, hipertireoidismo, diabetes ou distúrbios alimentares.

A médica da Unifesp contou algumas alternativas que podem ajudar com os enjoos, como por exemplo, gengibre manipulado em pó ou a técnica de acupuntura. "Quando todas as alternativas já falharam, lança-se mão do corticoesteroide, a metilprednisolona, via oral ou endovenosa, mas somente depois da 10ª semana de gravidez", afirmou Fernanda.

Leia também: Depressão na gravidez é tão comum quanto no pós-parto

Esse quadro acomete de 5% a 10% das grávidas, e só 2% dos casos levam aos sintomas mais graves.

Outras celebridades já sofreram com hiperêmese gravídica

Apesar de ser um número pequeno de mulheres que sofrem com esse mal, além de Gabi Brandt, outras celebridades também tiveram hiperêmese gravídica. Relembre casos:

Tatá Werneck

Reprodução/TATA WERNECK A apresentadora e comediante tinha enjoos fortes durante a gravidez





A apresentadora do Lady Night contou que na gravidez da pequena Clara Maria passou muito mal com a doença. "Você tem vontade de vomitar todos os seus órgãos no tapete da sala. Passo o dia basicamente olhando para o teto", disse na época.

Fernanda Lima

Reprodução/Fernanda Lima Fernanda Lima teve os sintomas apenas na segunda gravidez





A apresentadora, mãe dos gêmeos João e Francisco e da caçula, Maria, relatou que passou pelo mesmo problema durante suas duas gestações. Mas com muito bom humor, ela comentou em sua conta no Instagram na gravidez da filha mais nova que lidou bem com a situação.

"Tu não vai acreditar! Tenho intimidade com hiperêmeses . Dessa vez me aperfeiçoei!", disse a atriz em uma publicação de 2019.

Kate Middleton

Reprodução/Instagram/ kensingtonroyal Na primeira e segunda gestação, a duquesa de Cambridge teve o problema





A duquesa de Cambrigde em comunicado oficial afirmou que em sua primeira gestação, de George, em 2013, e na de Charlotte, em 2015, ela teve enjoos e vômitos com frequência. O caso de Kate foi tão difícil que na segunda gravidez ela teve que ficar internada pois não conseguia se alimentar.