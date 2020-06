Horóscopo do dia: previsão para o dia 08 de junho de 2020

Marcelo Dalla O horóscopo do dia apresenta a previsão para o seu signo e ascendente





ÁRIES

Hoje a Lua encontra Júpiter e Plutão, favorecendo mergulhos mais profundas na alma para compreensões e transformações. É importante zelar pela harmonia nos relacionamentos. Procure usar a razão e o bom senso, sem medir forças com qualquer pessoa. Não é um bom período para discutir a relação, melhor voltar a atenção para si mesmo. O Sol ainda segue em desacordo com Marte, pedindo cuidado com iniciativas confusas, impulsivas e agressivas. Quanto mais conexão com a intuição, melhor.

TOURO

Os ânimos continuam transbordantes, é bom deixar a vida fluir com flexibilidade. Evite discussões, o clima pode esquentar e fugir do controle. Cordialidade, gentileza e diplomacia são fundamentais. Fique atento, muitas situações surgem para mostrar que pode e deve melhorar em sua vida. Com Vênus em movimento retrógrado, questione valores, emoções, sua capacidade criativa e diplomática para superar-se. Vale buscar atividades e informações que possam elevar seu astral.

GÊMEOS

Atitudes mais maduras e compromissadas são muito bem vindas com a Lua cheia em Capricórnio. O Sol segue em seu signo e desafia Marte: cuidado com a impaciência, esteja atento para atitudes imprudentes e impulsivas. Evite ficar muito tempo parado, em longas esperas. Vale evitar também cobranças e discussões. Prefira investir na independência e na autonomia. As novas tecnologias e a criatividade estão favorecidas pela harmonia de Mercúrio e Urano. Aproveite para cultivar abertura, liberdade e flexibilidade.

CÂNCER

Com a Lua cheia em Capricórnio, uma postura mais pragmática e responsável deve prevalecer. É importante interagir com maturidade. Os discursos podem se tornar exaltados, há tendência para reações extremadas. O desafio do período é equilibrar a razão com as emoções, que transbordam. Lua e Plutão favorecem a renovação. Novas revelações, intuições e aprendizados espirituais o levam a aprimorar-se. Lembre-se que toda mudança é para melhor. Procure promovê-las conscientemente, de forma harmoniosa e pacífica.

LEÃO

Procure ser generoso em seus julgamentos. Lua e Plutão pedem cuidado com atitudes radicais. Não insista em impor suas opiniões, pois pode gerar conflitos ou rompimentos. Além disso, o Sol segue em desarmonia com Marte, indicando risco de prejuízos se suas atitudes forem impulsivas. Desacelere para evitar o estresses! Vale arejar e movimentar as energias de sua casa, livrar-se de tudo o que está parado há tempos. Concentre-se também nas questões mais transcendentais da vida.

VIRGEM

Em tempos de Lua cheia, é bom evitar confrontos, principalmente com o sexo oposto. O Sol desafia Marte: o melhor mesmo é cultivar flexibilidade e tolerância. Mercúrio sorri para Urano: vale fazer algo diferente, sair da rotina, conhecer um lugar novo. Quanto mais gentileza e leveza, melhor. Aproveite o período para circular e atualizar informações, prefira concluir assuntos com mais independência e autonomia. Concentre-se nas atividades que pode realizar sozinho. Vale investir em atividades criativas também.

LIBRA

É tempo de organizar sua vida e otimizar recursos para que tudo funcione melhor. A Lua segue em Capricórnio, favorecendo a praticidade e a objetividade. Aproveite para estabelecer estratégias e concluir o que for possível. Mas cuidado para não acelerar demais, é importante estar aberto para aprender com os outros. Momentos de recolhimento também são bem vindos. Com Vênus e Júpiter retrógrados, continue a repensar projetos, revisar erros e aspectos que deseja mudar em sua vida.

ESCORPIÃO

O Sol desafia Marte, evite a pressa e a afobação. Cuidado com reações impulsivas, prefira as tarefas e atividades que só dependam de você. Além disso, hoje a Lua encontra Plutão, procure perceber se suas atitudes estão possessivas ou manipuladoras. Evite também opiniões excessivamente duras ou críticas em relação às pessoas que ama. Procure ser maleável em suas posições, saiba mudar quando necessário. É tempo de analisar a si mesmo, ao invés de envolver-se em disputas de poder.

SAGITÁRIO

A fase de limpeza e transformações continua a pleno vapor com a Lua cheia e o último eclipse. Aproveite para refletir sobre sua relação com os bens materiais. Com o quê vale a pena se comprometer? Mais do que o dinheiro em si, devemos buscar abundância. Saúde, amor, amizade, conhecimento, sabedoria e desenvolvimento espiritual: esta é a verdadeira riqueza. Você também prospera quando ajuda os outros a prosperarem. As parcerias podem passar por momentos de turbulência e ajustes. Procure agir com generosidade e diplomacia.

CAPRICÓRNIO

Você tende a fica mais exigente com a Lua em seu signo. Mas em tempos de Lua cheia, todos ficam mais sensíveis. As emoções transbordam, as reações tendem a ser exaltadas. Evite disputas e enfrentamentos. Além disso, a Lua encontra Plutão em seu signo: procure redobrar o cuidado com a rigidez excessiva, não é boa hora de desafiar as pessoas e exagerar nas cobranças. Evite também posturas muito ríspidas, cuidado para não ferir as pessoas. Seja prático e objetivo, mas não se esqueça de permitir-se relaxar.

AQUÁRIO

Procure cultivar praticidade e dar mais atenção aos relacionamentos. A Lua encontra Plutão, pedindo que redobre a tolerância e a paciência. Doses de flexibilidade e tolerância são necessárias. Continue atento para controlar a inquietação, reserve momentos para atividades e terapias tranquilizantes. As emoções podem transbordar, os ânimos podem ficar exaltados. Há menos tolerância para situações limitantes, repressivas e opressivas. Relaxe com boa música, procure meditar, respirar, passear em lugares tranquilos.

PEIXES

A Lua segue em Capricórnio: aproveite para avaliar estratégias para a realização de seus sonhos. Mas o Sol desafia Marte e Netuno, é bom controlar a impaciência. Você pode aplicar com diplomacia, inteligência e intuição as leis do intercâmbio para atrair oportunidade. Procure cultivar leveza e adaptabilidade. Fica da vez mais evidente que o melhor caminho é o caminho do amor, da sensibilidade, do refinamento, das artes e da espiritualidade. Tudo isso pode nutrir sua alma e afastar as tensões.

