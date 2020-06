Mais de 260 mil números de WhatsApp são expostos no Google

Unsplash/Allie WhatsApp expõe dados dos usuários





Milhares de números de celular associados ao WhatsApp podem ser encontrados em uma busca simples no Google . A descoberta foi feita pelo pesquisador de segurança Athul Jayaram, que encontrou mais de 263 mil números indexados pelo Google no Brasil.

O motivo pelo qual isso acontece é, na verdade, simples. O WhatsApp permite que usuários criem um link para abrir um chat, facilitando o envio de mensagens. Esse link fica sob o domínio "wa.me", e mostra o número de celular associado à conta no mensageiro.

Os links sob esse domínio não possuem um aviso em seus códigos-fonte impedindo a indexação por sites de busca como Google , Bing e DuckDuck Go. Em alguns casos, os sites mostram, além do número de telefone, as fotos de usuários do WhatsApp.

De acordo com o Tecnoblog, o WhatsApp inseriu, nesta segunda-feira (08), a tag "noindex" ao código-fonte dos sites com domínio "wa.me". Isso indica que, nos próximos dias, os números do WhatsApp não devem mais aparecer em resultados dos buscadores.

Mesmo tendo tomado a medida, o WhatsApp minimizou a situação. Ao Fisrtpost, a empresa disse que quem opta por criar um link para o seu número também opta por torná-lo público.