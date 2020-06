MC Gerex surge com boca sangrando e acusa MC Livinho de agressão

MC Gerex surgiu com a boca sangrando em um vídeo compartilhado em suas redes sociais. Na gravação, ele acusa MC Livinho , com quem trabalha, de agressão. A briga teria começado porque o cantor estava se atrasando para as gravações de novas músicas.

"Acabando de sair daqui de Indaiatuba. Não falei nada para o cara e ele me agrediu na frente de todo mundo. Livinho me agrediu por nada. Nunca fiz nada!", disse MC Gerex, que disse que Livinho costuma ser violento com toda equipe.

"Tem dois anos estou aqui comendo banco. Ganho R$ 1.500 reais e nunca fiz nada demais. Só queria gravar. Tinha um monte de música para soltar. Falou que a gente era parceiro. Me saudou com a paz de Deus. Olha o que ele fez no final. Sempre agrediu todo mundo da equipe, nunca tinha me agredido", continuou.

Além da agressão física, Gerex também acusou Livinho de racismo em vídeos postados em seu IGTV. Recentemente, Livinho já havia sido acusado de racismo pela modelo Raielli Leon . Ela afirmou ter sofrido racismo dele durante a gravação de um clipe.

Livinho ainda não se manifestou sobre o ocorrido.



