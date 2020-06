Jogos do PlayStation 5 serão mostrados nesta quinta-feira; veja como assistir

Reprodução Controle DualSense do PlayStation 5





A PlayStation remarcou o evento para apresentar os jogos do PS5 para a próxima quinta-feira (11). O lançamento estava marcado para a semana passada, mas a Sony decidiu adiá-lo para dar voz à onda de protestos que ocorreu nos Estados Unidos após a morte de George Floyd.

"Foi necessário deixar as vozes certas serem ouvidas neste momento histórico e importante", disse a marca nesta segunda-feira (08). O evento acontecerá às 17h, horário de Brasília, e poderá ser assistido através do YouTube .

Com duração de cerca de uma hora, a transmissão online vai mostrar os jogos que rodarão no PlayStation 5 . Muitos fãs da marca também estão na expectativa de verem o design do novo console nesta quinta-feira.

Para assistir ao evento digital, a PlayStation dá algumas dicas. "Os games que verá esta quinta ficarão ainda melhores quando jogá-los em um PS5 com uma TV 4K, conforme esperado. Também é melhor assistir com fones de ouvido se possível — durante o show temos um áudio bem legal, que será mais difícil de apreciar se ouvido diretamente pelo seu celular ou laptop", aconselha a marca.