Mayra Cardi briga com blogueira por causa de receita de batom de beterraba

Mayra Cardi mostrou aos seus seguidores como mantém seus lábios corados de forma natural. No Instagram, a blogueira de beleza usou uma beterraba para ensinar uma receita de lip tint (espécie de batom). A dica, no entanto, rendeu uma treta com outra influenciadora.

"Outro dia contei para vocês que uso beterraba na boca para dar um cor natural rosada, como eu vi que vocês amaram minha dica, eu resolvi ensinar a receita do LIP TINT que faço aqui em casa mesmo para passar no rosto e lábios! Também explico o porquê resolvi usar o natural e não o "original" espero que gostem", disse Mayra.





Quem também é adepta da receitinha caseira é a blogueira Fernanda Miranda , que compartilhou a dica com os seguidores no último domingo (7). Mas parece que a ex-esposa de Arthur Aguiar não gostou nada de ver seu lip tint natural nas redes sociais de outras influenciadoras.

Fernanda gravou uma série de vídeos dizendo que Mayra mandou uma mensagem chamando-a de "cara de pau". "Eu gravei esse vídeo há dias e simplesmente a Mayra Cardi, acho que é assim o nome dela, ela me chamou de cara de pau porque ela fez um vídeo lip tint também, eu nem sei quem é ela", disse em seu Instagram.

"O que mais me choca é que várias pessoas já deviam ter pensado isso e devem fazer esse lip tint e agora ela acha que é a única pessoa que fez isso", completou ela.

No Twitter, a briga rendeu muitas piadas. "Vocês não sabiam que o primeiro pe de beterraba saiu do quintal de ngm mais ngm menos q mayra cardi?", comentou de forma bem humorada uma internauta. "E a mayra cardi q passa beterraba na boca pq acha lip tint "tóxico" e usa extensão de cílios???? cê pregou esse cílio com oq amada?????", disse outra.

