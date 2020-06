Homem encontra duas cobras venenosas lutando por fêmea na África do Sul

Pixabay Um capturador de cobras removeu os machos do local.

Um homem encontrou duas cobras venenosas lutando por uma fêmea na cidade de Durban, na África do Sul . Animais eram da espécie mamba-negra , conhecida por ser uma das cobras mais venenosas e perigosas do mundo.



Para remover os animais de lá, o vizinho que flagrou a briga entre as mambas-negras chamou um capturador de cobras chamado Nick Evans. Ao chegar no local, Evans relatou que uma multidão havia se reunido para assistir a briga, mas que as cobras estavam fugindo.

Mesmo com os animais tentanto escapar do local, Evans conseguiu capturar os répteis que, segundo ele, mediam 2,5 metros cada. Ninguém se feriu durante o processo de captura dos animais. Entretanto, o capturador alertou os moradores de que, como a fêmea da espécie ainda está solta na região, outros machos podem aparecer.

A mamba-negra é encontrada apenas em algumas regiões do continente africano e se alimenta de pequenos mamíferos e aves. Ela é conhecida por seu veneno que pode matar um ser humano em até 20 minutos caso ele seja picado no rosto.