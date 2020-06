D'Black já fugiu de Nadja Pessoa pulando pela varanda de apartamento

Depois que esta humilde coluna publicou sobre a detetive que a ex-'Fazenda' Nadja Pessoa acionou para investigar seu ex-marido D'Black , um dos vizinhos do ex-casal, que pediu para não ter sua identidade revelada, nos procurou. Esta colunista ficou em choque com alguns dos fatos presenciados pela vizinhança de Nadja e D'Black, quando eles ainda moravam em um apartamento na Rua Jorge Yunes, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio.

Reprodução/Instagram Ex-vizinho de D'black e Nadja Pessoa fala sobre o ciúmes da influenciadora





"Eram meus vizinhos no Recreio. A Nadja é doida. Até pular do segundo andar (primeiro acima da portaria) pra fugir dela ele já pulou e se escondeu na casa do zelador, o senhor Orlando. Eles saíram do condomínio pois ele tinha vergonha das loucuras e ciúmes dela com as vizinhas ", diz um dos moradores, que contou ainda mais um episódio que deixou os condôminos incrédulos.

"O ciúme dela era tanto que ela cismava que enquanto saía para passear com o Loop (cachorro) ele colocava alguém dentro da casa deles. Pra provar (que ninguém entrou) tiveram que mostrar as filmagens das dependências do prédio pra ela."

Ainda segundo a fonte, Nadja não gostava de receber visitas em casa. "O porteiro uma vez comentou que e la pediu que ninguém soubesse que ele morava lá , caso alguém aparecesse no portão. Ninguém podia saber que eles eram moradores, nem os amigos, porque ela não queria receber visitas . As correspondências chegavam em nome de escritório pra ninguém saber", diz.

Nadja e D'Black ficaram juntos por 10 anos. A separação foi anunciada oficialmente por D'Black em suas redes sociais, no último dia 30. Procurados, Nadja e D'Black não se manifestaram sobre os episódios citados nesta matéria.