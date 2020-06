Samsung lidera lista de celulares mais buscados no Brasil; confira o ranking

Unsplash Confira os celulares mais procurados por brasileiros





O site para busca de produtos e comparação de preços Zoom acabou de divulgar uma lista com os celulares que foram mais buscados no mês de maio de 2020. Já quem marca bastante presença na lista deste mês são os smartphones das marcas Samsung e Motorola com 3 aparelhos cada.

Por sua vez, algo a ser notado em relação à configuração dos aparelhos, é que o povo brasileiro não está buscando em sua maioria celulares do segmento "topo de linha", mas quer smartphones de entrada ou intermediários , que tenham um bom custo benefício. A seguir, veja a relação completa dos celulares mais buscados pelos brasileiros para o mês de maio de 2020.