Polícia Militar de Rondônia intensifica Operação C-19 e coloca patrulha específica para garantir o cumprimento do Decreto de Isolamento Restritivo

Estão em pleno desenvolvimento as ações referentes à Operação C-19, desencadeada pela Polícia Militar de Rondônia com intuito de fortalecer as medidas com mais rigor para evitar a proliferação do coronavírus e, consequentemente, garantir o cumprimento do Decreto 25.113, de 5 de junho de 2020, que define medidas temporárias de isolamento social restritivo, visando a contenção do avanço da pandemia nos municípios de Porto Velho e Candeias do Jamari. As determinações e explanação do fortalecimento na fiscalização sobre a operação foram pontuadas na manhã de segunda-feira (8), pelo comandante geral da Polícia Militar, coronel PM Alexandre Luís Almeida,

Toda a atuação conta com apoio do Corpo de Bombeiros Militar, Vigilância Sanitária, Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa), Secretaria Municipal de Serviços Básicos de Porto Velho, Defesa Civil, entre outros órgãos. A Operação C-19 integrada dos órgãos públicos municipais e estaduais conta, ainda, com o cidadão que, ao detectar atos que atentem às previsão do Decreto Governamental, pode efetivar denúncia pelo telefone Whats App: 99379-9712, sem prejuízo ao tradicional contato 190. O número somente será para mensagem.

A Polícia Militar tem intensificado há mais de dois meses um trabalho de orientação à população quanto ao alerta e conscientização das orientações que devem ser respeitadas para frear a propagação do vírus. Agora, com a publicação do novo Decreto, a Polícia Militar está reforçando a atuação com mais rigor nas medidas administrativas e registros de Termo Circunstanciado de Ocorrência que, inclusive, tem crescido, considerando o aumento de policiamento nas ruas no combate à Covid-19.

O comandante da Polícia Militar lembrou que lamentavelmente ainda há um grande número de pessoas que circulam pelas ruas, inclusive, sem o uso obrigatório de máscara de proteção individual. No último final de semana, por exemplo, a Polícia Militar recebeu inúmeras denúncias de descumprimento ao Decreto Governamental. As ações ocorreram em estabelecimentos que estão em desacordo ao decreto. Vários bares, distribuidoras foram fiscalizados e autuados com apoio em conjunto de equipes de fiscalização do município e do Estado.

"O governador Marcos Rocha anunciou o decreto que define sobre o isolamento social restritivo e determina o funcionamento de serviços essenciais e outras medidas. Estamos reforçando um patrulhamento específico para atuar no cumprimento do decreto de maneira de evitar o crescimento dessa enfermidade, sem que ocorra interferência no serviço rotineiro da Polícia Militar. Estamos fazendo um levantamento prévio com o serviço de inteligência que observou os locais que estão descumprindo o decreto. Estamos saindo neste momento com dez equipes que estarão reforçando e atuando diretamente na Operação C-19 e no período noturno serão 15 equipes", disse o comandante, lamentando a morte de várias pessoas vítimas da Covid-19.

