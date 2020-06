Em live diferentona, Manu Gavassi critica fascismo e se desculpa com Boninho

Manu Gavassi fez uma live bastante diferentona no último domingo (7). Transmitida pelo Multishow , a apresentação da atriz e cantora foi com o tema "interplanetário" e recordou as vivências da ex-sister no " BBB 20 " - ou melhor, no "retiro espiritual", como ela gostava de chamar.

O figurino usado por Manu foi um macacão todo branco, fazendo referência ao temido quarto branco do reality da Globo . "Que estranho! Eu de macacão branco em um quarto inteiro branco. Acho que tive um déjà vu". Logo depois, ela deu as boas-vindas para quem ia embarcar na live com ela e deu algumas orientações: "Essa live é contraindicada para você que tem labirintite, você que não acredita em extraterrestres e pra você que é fascista . O resto tá de boa, é só vir comigo".





Em outro momento, Manu aproveitou para se desculpar com Boninho , o diretor do "BBB 20". "Boninho, me desculpe, eu destruí o quarto branco Boninho, me desculpe, não esperava causar tanto Eu queria ser forte, ficar lá a semana inteira? Mas em menos de 8 horas, acabei com a brincadeira Boninho, me desculpe, vou de novo ser ousada Será que algum dia, Boninho, você me contrata?"

O BBB acabou, mas Manu Gavassi segue tirando o Boninho do sério. ??? pic.twitter.com/RRTokewMdZ — Daian Alves (@DAIAN_ALVES) June 7, 2020