Governo de Rondônia abastece municípios com EPI’s e insumos para proteger profissionais de saúde no combate à Covid-19

O governo de Rondônia compra materiais de consumo para atender as necessidades e demandas das unidades de saúde dos 52 municípios do Estado, como estratégia de enfrentamento, prevenção e combate da pandemia do novo coronavírus, para um período estimado de abastecimento de 180 dias. Os materiais e insumos serão entregues ao Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Rondônia (Cosems/RO), que fará a distribuição.

"Estamos vivendo uma pandemia, temos que nos unir, ajudando todos os municípios, principalmente com equipamentos de proteção individual, que protegem os profissionais de saúde", disse o secretário Fernando Máximo.

Ao total, já foram entregues a todos os municípios nove remessas que chegaram do Ministério da Saúde para o Estado, onde a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), repassou os materiais em sua totalidade para o Cosems/RO, que realizou a distribuição.

De acordo com a presidente do Cosems/RO, Vera Lúcia Quadros, esses materiais serão distribuídos conforme o número de habitantes. "A distribuição desses EPI’s (equipamentos de proteção individual) e insumos já estão sendo feitas, e agradecemos ao Estado, e ao secretário de saúde Dr. Fernando Máximo por nos ajudar, essas remessas estão sendo importantíssimas para esses municípios que estão com grandes dificuldades de compra", disse Vera Lúcia.

Os materiais são: álcool em gel 70%, álcool líquido 70%, álcool líquido 92,8%, máscara de proteção facial n95/pff2, máscara cirúrgica tripla, touca, luva não estéril tamanhos p,m,g, avental de procedimento com elástico no punho, macacão impermeável, sapatilha propés, óculos de proteção hospitalar, luva cirúrgica (par) nº 7, nº 7,5, nº 8, protetor facial/viseira, capacete com visor e proteção, luva de borracha tamanhos p,m,g, luva nitrílica sem pó – tamanho m, luva nitrílica sem pó – tamanho p.

