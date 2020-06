Black Lives Matter: Apple Maps atualiza imagens de satélite para mostrar mural

Captura de tela/Apple Maps Mural pode ser visto nas imagens por satélite do Apple Maps





A Apple atualizou suas imagens de satélite no aplicativo Maps para mostrar os dizeres " Black Lives Matter " (vidas negras importam), pintados em uma rua em Washington, nos Estados Unidos.

O mural gigante ocupa duas quadras nas proximidades da Casa Branca. No último dia 05, a rua em questão foi renomeada como "Black Lives Matter Plaza".

As novas imagens de satélite da Apple parecem ter sido trocadas apenas no trecho do mural, indicando que a ação foi tomada exclusivamente para mostrar a arte, fora dos ciclos normais de atualização do aplicativo.

O concorrente Google Maps ainda não mostra os dizerem pintados no asfalto, mas já atualizou o nome da rua para Black Lives Matter Plaza. O novo mural foi revelado na última sexta-feira (05), e faz parte da onda de manifestações nos Estados Unidos depois da morte de George Floyd .