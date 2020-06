Romana Novais relembra gafe na sua primeira noite com Alok

Romana Novais expôs um pouco da intimidade ao lado de Alok. A esposa do DJ respondeu perguntas dos seguidores no Instagram e acabou contando alguns detalhes sobre como foi a primeira vez dela com o músico .

A mãe de Ravi disse que não foi para cama com o atual marido no primeiro encontro, mas esperou até a segunda vez que saiu com Alok para ter uma noite quente. Quando isso aconteceu, Romana disse que passou mal bem na hora e teve que ser socorrida pelo DJ.

"Eu passei mal na hora, minha pressão caiu, fiquei pálida, ele teve que me socorrer bem no ato", escreveu. A moça também disse que é difícil e revelou que demorou algum tempo para aceitar namorar com Alok.