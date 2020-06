Live com Felipe Neto discutirá papel de pessoas brancas na luta contra o racismo

O youtuber Felipe Neto participa de uma mega live na próxima terça-feira (9), às 19h, para discutir questões raciais - incluindo o papel de pessoas brancas na luta antirrasimo. Junto com o influencer, estarão a youtuber Gabriela Oliveira , do canal "De Pretas", e o comediante Yuri Marçal .

Reprodução/Instagram Felipe Neto participará de live para falar sobre racismo





A live faz parte de um projeto chamado #ConversasQueImportam que será transmitido pelo YouTube Brasil em parceria com a Play9. A ideia é promover debates sobre diversidade e o racismo foi escolhido como foco desse papo devido à visibilidade que o assunto ganhou com a morte de George Floyd, nos Estados Unidos .

O caso tem gerado inúmeros protestos pelo mundo e o que vem chamando atenção para o debate sobre o papel de pessoas brancas na luta contra o racismo.

Reprodução/Instagram Gabriela Oliveira e Yuri Marçal também estão na live

Felipe Neto vai discutir o assunto com dois influencers negros que são engajados na luta antirracista. Gabi, que possui mais de 500 mil inscritos no seu canal, utiliza sua visibilidade para colocar em evidência a cultura negra, ensinando maquiagens, falando sobre transição capilar e dando dicas de moda. Já Yuri Marçal, que será o mediador do debate, utiliza o humor para rebater pessoas racistas nas redes sociais.