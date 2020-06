Xiaomi desenvolve smartphone com zoom de 120x, diz rumor

Reprodução Xiaomi estaria desenvolvendo novo celular com câmera potente





Segundo rumores, a Xiaomi está trabalhando em um smartphone equipado com uma câmera periscópica capaz de zoom ótico de 12x, que pode chegar a 120x com zoom digital. Em comparação, aparelhos como Huawei P40 Pro Plus tem zoom óptico de 10x, e o Galaxy S20 Ultra promete zoom com "super resolução" (chamado pela empresa de Space Zoom) e ampliação de 100x.

Vale lembrar que sistemas atuais de zoom híbrido , como o do Galaxy S20 Ultra, entregam qualidade de imagem muito baixa com uma ampliação de 100x. É um número impressionante, mas com pouco uso prático.

De acordo com o site Android Central, citando o site russo Xiaominshka, o aparelho teria um sensor Samsung ISOCELL "HM2" de 108 MP, modelo que ainda não foi anunciado pela empresa. O processador seria um Qualcomm Snapdragon 775 , outro componente que oficialmente ainda não existe.

O aparelho, que tem o codinome CAS, também seria equipado com 5G e NFC. A data de lançamento, segundo Xiaominshka, é estimada para julho deste ano.