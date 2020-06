Monalysa Alcântara, a Miss Brasil 2017,  fará live com o iG nesta segunda

Nesta segunda-feira (8), Monalysa Alcântara (@monalysaalcantara) inaugura uma série de lives no Instagram do iG . A modelo foi eleita Miss Brasil em 2017 e conversará com a repórter Gabrielle Pedro sobre racismo e padrões de beleza às 17h.



Monalysa é de Piauí e foi a terceira mulher negra a vencer o concurso, ao longo dos 66 anos em que ele foi disputado. Durante seu reinado, ela procurou dar voz às mulheres e incentivar à diversidade , à autoestima e à luta pelo debate de temas ainda delicados, relacionados ao racismo, à igualdade de gênero e ao feminismo. Na disputa pela coroa de Miss Universo , a piauense chegou ao décimo lugar no ranking . Atualmente, ela investe nas carreiras de modelo, apresentadora e influenciadora digital.

