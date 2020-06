Noivos se casam em meio a protesto antirracista nos EUA

Desde a morte de George Floyd , manifestantes vão às ruas dos Estados Unidos contra o racismo e a violência policial. No sábado (6), o oitavo dia de protestos na Filadélfia, Pensilvânia, se transformou em uma festa de casamento para os noivos Kerry Anne e Michael Gordan.

Reprodução/Instagram/@tigsterrr Recém-casados participam de protesto antirracista na Filadélfia, Estados Unidos

Segundo o Philadelphia Inquirer , o casal foi ovacionado pelos manifestantes e seguiu com o protesto antirracista em direção à prefeitura da cidade exigindo justiça a Floyd. Em meio a cartazes de "Black Lives Matter" (vidas negras importam, em português), o casal se beijou e comemorou o amor.

Fotos e vídeos do momento foram compartilhados nas redes sociais e viralizaram. Em sua conta no Instagram, a noiva comentou o fato. "Nunca, em nossos mais loucos sonhos, pensaríamos que a nossa história de amor atingiria o coração de tantas pessoas", escreveu.

"Nós somos gratos por compartilhar nosso dia especial com um momento tão crucial na história. Estamos honrados por ser uma representação positiva do Amor Negro e do por que Vidas Negras Importam", continuou.??