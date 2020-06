Reprodução/Instagram Jojo Todynho e Kadu Moliterno podem participar de "A Fazenda"





Com elenco já fechado pela Record , os futuros peões de " A Fazenda " devem começar a assinar os contratos de participação no reality nesta semana. Esta humilde coluna já adiantou dois nomes que a Record está apostando nesta edição: a cantora Jojo Todynho e o ator Kadu Moliterno . A data de estreia do programa ainda não foi definida e pode ser antecipada para agosto, como esta colunista já noticiou.