Samsung Galaxy A11 e A21s chegam ao Brasil; confira

Divulgação/Samsung Novos Samsung Galaxy A21s e A11, respectivamente





Nesta segunda-feira (8), a Samsung lança oficialmente no Brasil os novos integrantes da linha Galaxy A: o A11 e A21s. Os aparelhos, considerados intermediários, chegam ao país com a proposta de disponibilizar opções para o consumidor brasileiro que, segundo a própria empresa, possui "perfis variados".

Os dispositivos fazem parte da linha A 2020, e apresentam um design que manteve a aparência dos aparelhos já lançados pela empresa este ano. De acordo com a Samsung, o Galaxy A11 será vendido nas cores preto, vermelho e azul. O aparelho já pode ser adquirido por R$ 1.699. O Galaxy A21s chega nas cores preto, azul e branco. O smartphone também já está disponível por R$ 1.999.

Configurações

O Galaxy A11 possui tela de 6,4 polegadas, enquanto o A21s foi equipado com um display ligeiramente maior, de 6,5 polegadas. Nos dois casos, o display infinito está presente. Ao contrário de alguns lançamentos anteriores, o sensor de impressão digital fica localizado na parte traseira do aparelho. Além disso, há a presença de um sistema de reconhecimento facial.

Os aparelhos possuem mais de uma câmera traseira, mas se diferem na qualidade dos sensores. O Galaxy A11 possui uma lente principal de 13 MP, sensor ultra-wide de 5 MP e um sensor ToF de 2 MP. A câmera frontal do modelo é de 8 MP.

O Galaxy A21s é mais robusto e apresenta uma câmera principal de 48 MP. Os sensores seguintes se dividem em ultra-wide com 8 MP, macro de 2 MP e ToF de 2 MP. Neste caso, a câmera frontal presente é de 13 MP.

O processador Snapdragon 450 é responsável por alimentar o Galaxy A11 , que também possui 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno com possibilidade de expansão via cartão microSD. A bateria presente é de 4.000 mAh com suporte ao carregamento rápido de 15 W.

O Galaxy A21s sai de fábrica com Exynos 850 , 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno também com possibilidade de expansão. A bateria do modelo é um pouco maior, com 5.000 mAh e suporte a carregamento rápido de 15W.

Galaxy A11

Tela: 6,4 polegadas

Processador: Snapdragon 450

RAM: 3 GB

Armazenamento: 64 GB (expansível via cartão microSD)

Câmeras traseiras: 13 MP + 5 MP + 2 MP

Câmera frontal: 8 MP

Bateria: 4.000 mAh com suporte ao carregamento rápido de 15W

Cores disponíveis: preto, vermelho e azul

Preço: R$ 1.699

Galaxy A21s