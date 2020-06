Sem espaço na Record, Geraldo Luís pode assumir o jornal "Aqui Agora" no SBT

O retorno de Reinaldo Gottino à Record TV , que volta a apresentar o "Balanço Geral" nesta segunda-feira (8), deixou Geraldo Luís, que assumia o posto de âncora oficial do jornal em São Paulo, apagado. Com as medidas de isolamento motivadas pelo coronavírus, o jornalista foi afastado da atração em março e, agora, não tem destino certo na emissora . Com isso, ele pode acabar trocando de canal e assumir um novo jornal no SBT .

Um dos planos de Silvio Santos, segundo o Notícias da TV , é colocar um programa jornalístico a tarde com um estilo mais popular, seguindo a linha do "Balanço Geral", e Geraldo Luís tem o perfil ideal para assumir uma atração desse tipo. Com a perda de espaço na Record , ele passou a ser cotado pela cúpula da emissora do dono do Baú.

O SBT ainda não fez uma proposta e nega que esteja sondando Geraldo Luís, mas, de acordo com o Notícias da TV , o interesse de Silvio Santos no jornalista é antigo, até porque já exista há um tempo um projeto de voltar com o jornal "Aqui Agora", que fez sucesso no SBT nos anos 1990.

Assim como o programa "Triturando", o novo jornalístico teria Geraldo Luís como apresentador principal e outros profissionais no estúdio comentando as notícias.