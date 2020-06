Gabi Brandt anuncia que está grávida de Saulo Poncio pela segunda vez

O pequeno Davi vai ganhar um irmãozinho ou irmãzinha. No último domingo (7), Gabi Brandt anunciou, por meio de um post no Instagram, que está grávida de Saulo Poncio pela segunda vez. O casal já tem um menino de onze meses de idade e se envolveu em diversas polêmicas ao longo do tempo em que estão juntos.



Reprodução/Instagram Gabi Brandt e Saulo Poncio terão mais um filho juntos





"É, por essa nem eu esperava. Deus não precisa que a gente peça, ele escolhe realizar os desejos do nosso coração! Davi ganhou um irmãozinho ou irmãzinha. E eu e papai ganhamos mais um motivo pra sorrir e agradecer!", escreveu Gabi Brandt . A influenciadora digital também disse que descobriu a novidade há poucos dias, mas não aguentou guardar segredo e quis contar para todos logo.

Nas redes sociais, quem acompanha a vida da família Poncio se mostrou bem desapontado com o anúncio da esposa de Saulo. "A Gabi Brandt deve ser muito dependente emocionalmente do Saulo, porque não consigo imaginar mais nenhum motivo para eles continuarem juntos! ", analisou uma internauta.

O cantor é acusado de ter traído Gabi diversas vezes e recentemente escreveu um desabafo admitindo que não foi um bom pai e marido . Saulo também disse há pouco tempo que, após ter tido um encontro com Deus , encontrou o rumo certo na vida e anunciou que seguirá a carreira religiosa, assim como o pai dele, que é pastor.

querido diário, enquanto eu esperava ansiosamente a gabi brandt anunciar que se separou do saulo, ela me anuncia mais um filho. 2020 não está sendo fácil pic.twitter.com/cUpao8Eohc — Andressa ? (@Andressaevely0) June 8, 2020





"gabi brandt grávida do Saulo pela segunda vez"

Tu se odeia né minha filha? pic.twitter.com/XfakzWcvMG — ?????? ? (@Fariemyles) June 8, 2020





O problema não é a Gabi Brandt tá grávida e sim o pai ser o Saulo pic.twitter.com/24XW7c3Q6q — r a i s s i n h a (@_p4im) June 8, 2020





Gabi brandt tá grávida do Saulo". Repitam comigo agora meninas: gravidez não corrige macho escroto. Gravidez não salva casamento. Gravidez não faz um imbecil que não consegue se desprender dos pais virar adulto. Não tem igreja que corrija falta de caráter. — Carolina (@carolinaleal) June 8, 2020





a gabi brandt deve ser mt dependente emocionalmente do saulo pq não consigo imaginar mais NENHUM motivo p eles continuarem juntos!! O cara já traiu ela 588339 vezes, fez ela ficar quase careca de tanto arrancar cabelo nas crises emocionais, desrespeitou a família deles, mano???? — isabelle? (@_isarany) June 8, 2020